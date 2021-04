GP Emilia Romagna, Alpine a Imola con le prime novità (Di lunedì 12 aprile 2021) Rivedere Alonso in bagarre dentro la top ten , registrare il lampo in qualifica che ha portato Alpine in Q3. È il bello mostrato dal team nell'esordio in Bahrain, molto più difficile per Esteban Ocon, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021) Rivedere Alonso in bagarre dentro la top ten , registrare il lampo in qualifica che ha portatoin Q3. È il bello mostrato dal team nell'esordio in Bahrain, molto più difficile per Esteban Ocon, ...

Advertising

marcodimaio : Da oggi in Emilia-Romagna al via prenotazioni #vaccino fascia 70-74 anni. Nel frattempo, siamo la prima grande regi… - Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - marcodimaio : In arrivo - entro la fine di questa settimana - in Emilia-Romagna circa 12mila dosi del vaccino Johnson&Johnson fre… - TheManuelJose__ : RT @wtf1official: It’s Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna race week! ?? - kamyisonfire : Emilia romagna in zona arancione dopo più di un mese in zona rossa e io posso finalmente prendere un paio di pantof… -