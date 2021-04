Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi ma anche dalla crisi interna al Pd. Per la prima volta dal suo arrivo a Palazzo Chigi cala in maniera sensibile la fiducia nel nuovo esecutivo Draghi. Colpa dei problemi alla campagna vaccinale a alla lentezza dell'approvazione per il Decreto Ristori. E cala anche il gradimento per lo stesso premier sceso, secondo Emg, a 54 punti, molto lontano dai 63 di inizio mandato. Dietro i due punti persi negli ultimi 7 giorni le nuove norme, anzi le restrizioni valide fino al 30 aprile e che prevedono il paese in zona rossa o arancione senza alcuna riapertura Tra i partiti in difficoltà la Lega che paga le polemiche ed i guai sulla gestione della ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi ma anche dalla crisi interna al Pd. Per la prima volta dal suo arrivo a Palazzo Chigi cala in maniera sensibile la fiducia nel nuovo esecutivo Draghi. Colpa dei problemi alla campagna vaccinale a alla lentezza dell'approvazione per il Decreto Ristori. E cala anche il gradimento per lo stesso premier sceso, secondo Emg, a 54 punti, molto lontano dai 63 di inizio mandato. Dietro i due punti persi negli7 giorni le nuove norme, anzi le restrizioni valide fino al 30 aprile e che prevedono il paese in zona rossa o arancione senza alcuna riapertura Tra i partiti in difficoltà la Lega che paga le polemiche ed i guai sulla gestione della ...

