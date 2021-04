Gioacchini | ' Adesso i presupposti sembrano solidi | con un' attenta pianificazione possiamo provare a ricominciare'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Giancarlo, referente Confesercenti Marche, il 20 aprile potrebbe essere la data per avviare le riaperture? 'La campagna di vaccinazione sta andando bene e prosegue a buon ritmo, così come i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gioacchini Adesso

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI LA SPERANZA: 'i presupposti sembrano solidi, con...Giancarlo, referente Confesercenti Marche, il 20 aprile potrebbe essere la data per avviare le riaperture? 'La campagna di vaccinazione sta andando bene e prosegue a buon ritmo, così come i contagi ...Giancarlo Gioacchini, referente Confesercenti Marche, il 20 aprile potrebbe essere la data per avviare le riaperture? «La campagna di vaccinazione sta andando bene e prosegue a buon ritmo, così come i ...Facebook Shares Il giornalista di Telejato Pino Maniaci è stato assolto dall’accusa di estorsione e condannato a un anno e cinque mesi per diffamazione. La sentenza è stata emessa poco fa dal giudice ...