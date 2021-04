Gemma crolla in studio Sirius torna a Uomini e donne | lei ha una drammatica crisi di nervi | l' indiscrezione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021)Galgani in preda ad unadi. Il ritorno di, ovvero Nicola Vivarelli, non lascia scampo alla dama torinese. Che è sulle spine, in preda alla disperazione. Nella puntata di oggi, 12 aprile, arriva la conferma: la dama piemontese potrebbe aver bisogno ancora del bel 26enne, che di professione fa il marinaio. Maè sulle spine. Una veradiche la lascia senza parole perché non sa cosa fare. Lo scorso anno aveva avuto una frequentazione con, ma senza alcun risultato positivo: non c'è mai stato un bacio e solo tanti attriti. Resta, invece, un altro rebus: Tina Cipollari è ancora assente. Nessun pericolo Covid, ma ci penserà Gianni Sperti a rimpiazzarla. ...