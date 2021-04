Flappy Bird in una notifica | uno sviluppatore ci riesce su macOS Big SurHDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021) Utilizzando il nuovo framework UsertionsUI diBig Sur, unoè stato in grado di integrare un intero gioco all’interno di unadi sistema. Il gioco in questione è un clone dicreato da Play Cavnas, titolo del 2014 che molti ricorderanno per la sua notevole popolarità ed attenzione mediatica, talmente eccessiva che Dong Nguyen, il creatore del gioco, decise di ritirarlo dai vari store. La volontà delloNeil Sardesai, tuttavia, non era quella di far parlare, ancora una volta, del gioco in sé, ma della possibilità di fare tutto ciò dall’interno di una “push” dimostrando la potenza delle notifiche in Big Sur. Una volta avviato il gioco, l’uccellino può essere mosso a colpi di clic del mouse o del ...

Lollowitz : RT @HDblog: Flappy Bird in una notifica: uno sviluppatore ci riesce su macOS Big Sur - HDblog : Flappy Bird in una notifica: uno sviluppatore ci riesce su macOS Big Sur - SlideToMac : Il gioco Flappy Bird arriva nel Centro Notifiche di macOS Big Sur - melablog : Chi si ricorda Flappy Bird? Ora ci si può giocare di nuovo, direttamente nel Centro Notifiche del Mac:… - dandelyeomie : MA VOI VI RICORDATE DELL’HYPE CHE C’ERA PER FLAPPY BIRD -

Ultime Notizie dalla rete : Flappy Bird

Il gioco in questione è un clone dicreato da Play Cavnas, titolo del 2014 che molti ricorderanno per la sua notevole popolarità ed attenzione mediatica, talmente eccessiva che Dong ...Un creativo sviluppatore americano è riuscito a adattareper l'interfaccia dell'area notifiche del Mac con una versione mini perfettamente ...Il gioco in questione è un clone di Flappy Bird creato da Play Cavnas, titolo del 2014 che molti ricorderanno per la sua notevole popolarità ed attenzione mediatica, talmente eccessiva che Dong Nguyen ...In a short video posted to Twitter, an iOS engineer has shown that it's possible to play "Flappy Bird" directly within a macOS push notification. Neil Sardesai posted a short video to Twitter ...