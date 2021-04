F1, GP Imola 2021: rischio pioggia per la gara. Le previsioni meteo (Di lunedì 12 aprile 2021) Manca meno di una settimana al Gran Premio di Imola, secondo atto del Mondiale F1 2021. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la massima formula che affronterà questo week-end il primo dei due round che si terranno nel Bel Paese. Dopo le alte temperature ed il forte vento incontrato al Bahrain International Circuit, il ‘Circus’ potrebbe trovare la pioggia in Emilia Romagna. A differenza del 2020, data del ritorno della massima formula sulle rive del Santerno, la manifestazione che ci apprestiamo dovrebbe essere condizionata dal maltempo. Stando alle previsioni solo domenica è prevista pioggia con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°. Tutto potrebbe cambiare da qui alla partenza della corsa, ma la possibilità di assistere alla prima prova bagnata del 2021 è ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Manca meno di una settimana al Gran Premio di, secondo atto del Mondiale F1. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la massima formula che affronterà questo week-end il primo dei due round che si terranno nel Bel Paese. Dopo le alte temperature ed il forte vento incontrato al Bahrain International Circuit, il ‘Circus’ potrebbe trovare lain Emilia Romagna. A differenza del 2020, data del ritorno della massima formula sulle rive del Santerno, la manifestazione che ci apprestiamo dovrebbe essere condizionata dal maltempo. Stando allesolo domenica è previstacon una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°. Tutto potrebbe cambiare da qui alla partenza della corsa, ma la possibilità di assistere alla prima prova bagnata delè ...

Advertising

Gazzetta_it : #F1, gli orari #tv del #GP #EmiliaRomagna: il programma delle dirette su Sky e TV8 - ImpieriFilippo : RT @F1Daviderusso: IT'S RACE WEEK ?? Non perdiamo nemmeno un minuto... La #F1 arriva in #Italia ???? ?? #Imola 2021 - matteopittaccio : RT @P300magazine: Ecco l'indice del nostro Magazine 2021.02, 'Imola senza tempo', in uscita domani su - gponedotcom : Formula 1, GP Emilia Romagna, Imola: gli orari in tv su Sky e TV8: La programmazione completa del secondo appuntame… - megalomaxi92 : RT @P300magazine: Ecco l'indice del nostro Magazine 2021.02, 'Imola senza tempo', in uscita domani su -