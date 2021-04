Due ex concorrenti del GF VIP hanno fatto un annuncio (Di lunedì 12 aprile 2021) C'è aria di novità per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che si sono ritrovati dopo l'esperienza al GF VIP. Per loro un importante annuncio. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, l’annuncio sui social tanto atteso su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) C'è aria di novità per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che si sono ritrovati dopo l'esperienza al GF VIP. Per loro un importante. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, l’sui social tanto atteso su Notizie.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - IsolaDeiFamosi : Nella puntata di stasera i naufraghi accoglieranno in Palapa due nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isol… - M5S_Europa : Su #Alitalia la Commissione UE usa due pesi e due misure rispetto ai diretti concorrenti. Questo è inaccettabile: a… - Francivaral : Non si può negare che il GF più semplice dell'isola, mentalmente sono quasi simili ma l'#isola è decisamente più du… - clairecolella3 : La produzione se ne sbatte delle allergie dei concorrenti e crea delle prove in cui palesemente è in vantaggio una… -