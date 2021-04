Di Battista all’evento per Gianroberto Casaleggio: “Sogno il limite dei due mandati per legge. Io e il M5s? Non condividevo più diverse scelte” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Io non condividevo più diverse scelte del M5s e senza sbattere la porta mi sono fatto da parte. Perché le idee contano più della possibilità di fare carriera politica”. L’ex esponente 5 stelle Alessandro Di Battista è stato scelto e voluto da Davide Casaleggio come unico esponente politico del dibattito che ha aperto la rassegna di eventi in streaming in memoria di Gianroberto Casaleggio. E proprio l’ex deputato non ha nascosto “le sue delusioni” e i malumori nei confronti del Movimento, rilanciando due temi di contesa delle ultime settimane: il tetto dei due mandati, che Di Battista vorrebbe “per legge” e “per tutti i politici”, e l’urgenza di approvare una legge sul conflitto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “Io nonpiùdele senza sbattere la porta mi sono fatto da parte. Perché le idee contano più della possibilità di fare carriera politica”. L’ex esponente 5 stelle Alessandro Diè stato scelto e voluto da Davidecome unico esponente politico del dibattito che ha aperto la rassegna di eventi in streaming in memoria di. E proprio l’ex deputato non ha nascosto “le sue delusioni” e i malumori nei confronti del Movimento, rilanciando due temi di contesa delle ultime settimane: il tetto dei due, che Divorrebbe “per” e “per tutti i politici”, e l’urgenza di approvare unasul conflitto ...

Christianzu76 : #DiBattista all’evento in memoria di #Casaleggio: «Sogno vincolo doppio mandato per legge» Ma vaffanculo!… - Alien1it : #Di_Battista all’evento in memoria di #Casaleggio. L’ex #M5S: sogno vincolo doppio mandato per legge->>Sognalo pu… - Italia_Notizie : Di Battista all’evento in memoria di Casaleggio. «Sogno vincolo doppio mandato per legge» Live - Corriere : Di Battista all’evento in memoria di Casaleggio. L’ex M5S: sogno vincolo doppio mand... - FraHammers : Di Battista all'evento dedicato a Gianroberto #Casaleggio: 'Essere qui mi ripaga di molte delusioni' #Sum05 -

