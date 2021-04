Days Gone 2 lanciata la petizione per spingere Sony a svilupparlotutto per un rumor

Days Gone 2 lanciata la petizione per spingere Sony a svilupparlo...tutto per un rumor (Di lunedì 12 aprile 2021) Come probabilmente saprete, il futuro di Days Gone di Bend Studio sembra incerto, stando agli ultimi rumor. Secondo un report di Jason Schreier di Bloomberg, pare che Sony abbia deciso di concentrare tutte le proprie risorse sulle proprie IP più grandi, cambiando, o cancellando, altri progetti in sviluppo presso i suoi studi. Tra le vittime ci sarebbe proprio Days Gone 2. Bend Studio avrebbe realmente proposto il progetto per un sequel ma, a quanto pare, Sony avrebbe respinto i piani per un nuovo gioco. Di recente, l'ex-director di Bend Studio, Jeff Ross, è intervenuto sull'argomento dicendo di non essere in grado di "confermare o negare" alcun rumor. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) Come probabilmente saprete, il futuro didi Bend Studio sembra incerto, stando agli ultimi. Secondo un report di Jason Schreier di Bloomberg, pare cheabbia deciso di concentrare tutte le proprie risorse sulle proprie IP più grandi, cambiando, o cancellando, altri progetti in sviluppo presso i suoi studi. Tra le vittime ci sarebbe proprio2. Bend Studio avrebbe realmente proposto il progetto per un sequel ma, a quanto pare,avrebbe respinto i piani per un nuovo gioco. Di recente, l'ex-director di Bend Studio, Jeff Ross, è intervenuto sull'argomento dicendo di non essere in grado di "confermare o negare" alcun. Leggi altro...

