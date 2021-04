Davide Simonetta: cosa vuol dire essere autore e produttore? (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ il 2001 quando Davide Simonetta esordisce come autore, compositore e interprete con i Karnea. Nel corso di questi 20 anni ha saputo affermarsi in particolare come autore e produttore di volti molto noti della musica italiana come Tiziano Ferro, Emma Marrone e Annalisa. Con 20 anni di carriera alle spalle e brani composti per i nomi più celebri Simonetta, in un’ intervista rilasciata a Rockol, ha raccontato un pò l’evoluzione del ruolo dell’autore e del produttore nel corso di questo ventennio. La musica è cambiata e con essa sono cambiati anche i mestieri che la sostengono. La musica è cambiata? Secondo Simonetta uno dei più grandi cambiamenti che ha investito la musica negli ultimi anni riguarda proprio la sua dimensione ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ il 2001 quandoesordisce come, compositore e interprete con i Karnea. Nel corso di questi 20 anni ha saputo affermarsi in particolare comedi volti molto noti della musica italiana come Tiziano Ferro, Emma Marrone e Annalisa. Con 20 anni di carriera alle spalle e brani composti per i nomi più celebri, in un’ intervista rilasciata a Rockol, ha raccontato un pò l’evoluzione del ruolo dell’e delnel corso di questo ventennio. La musica è cambiata e con essa sono cambiati anche i mestieri che la sostengono. La musica è cambiata? Secondouno dei più grandi cambiamenti che ha investito la musica negli ultimi anni riguarda proprio la sua dimensione ...

Advertising

clocchan : RT @MariaclaraPra: Davide SIMONETTA: Mahmood già anni fa era metricamente e melodicamente fuori dal comune.. non l'ho capito subito ma per… - massyscalinci : RT @MariaclaraPra: Davide SIMONETTA: Mahmood già anni fa era metricamente e melodicamente fuori dal comune.. non l'ho capito subito ma per… - MahmoodStories : RT @MariaclaraPra: Davide SIMONETTA: Mahmood già anni fa era metricamente e melodicamente fuori dal comune.. non l'ho capito subito ma per… - MariaclaraPra : Davide SIMONETTA: Mahmood già anni fa era metricamente e melodicamente fuori dal comune.. non l'ho capito subito m… - EclecticMusicGr : Davide Simonetta, videointervista di Rockol sul mestiere dell’autore e del produttore ?? ??: -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Simonetta Prestiti Sassuolo, Settimana 28: Scamacca - gol con la Juve, in rete anche Ghion e Frattesi Davide FRATTESI (Monza): segna il gol (sesto in stagione) del momentaneo 1 - 0 in Monza - Pescara 1 ... Diego SIMONETTA (SPAL Primavera): in campo 90 in Torino - SPAL 0 - 2, suo l'assist per uno dei due ...

Doppio Campagna e la Spal Primavera batte il Torino Archivio (foto Spal) di Davide Soattin A distanza di un mese e più dall'ultima vittoria in campionato con la Juventus, la ...distanza al 20 e ha raddoppiato al 47 dopo esser stato servito da Simonetta, ...

Davide Simonetta, il mestiere dell'autore e del produttore Rockol.it Davide Simonetta: cosa vuol dire essere autore e produttore? E’ il 2001 quando Davide Simonetta esordisce come autore, compositore e interprete con i Karnea. Nel corso di questi 20 anni ha saputo affermarsi in particolare come autore e produttore di volti molto ...

Davide Simonetta, il mestiere dell'autore e del produttore Davide Simonetta, noto anche come d.whale, è uno dei "costruttori di canzoni" più richiesti in Italia. Abbiamo parlato con lui di come si sta evolvendo e sta cambiando il suo lavoro e quello dei suoi ...

FRATTESI (Monza): segna il gol (sesto in stagione) del momentaneo 1 - 0 in Monza - Pescara 1 ... Diego(SPAL Primavera): in campo 90 in Torino - SPAL 0 - 2, suo l'assist per uno dei due ...Archivio (foto Spal) diSoattin A distanza di un mese e più dall'ultima vittoria in campionato con la Juventus, la ...distanza al 20 e ha raddoppiato al 47 dopo esser stato servito da, ...E’ il 2001 quando Davide Simonetta esordisce come autore, compositore e interprete con i Karnea. Nel corso di questi 20 anni ha saputo affermarsi in particolare come autore e produttore di volti molto ...Davide Simonetta, noto anche come d.whale, è uno dei "costruttori di canzoni" più richiesti in Italia. Abbiamo parlato con lui di come si sta evolvendo e sta cambiando il suo lavoro e quello dei suoi ...