Crash On The Run - recensione (Di lunedì 12 aprile 2021) Uscito proprio in questi giorni su dispositivi iOS e Android, Crash On The Run è la nuova avventura del popolare Bandicoot ma non rappresenta il suo esordio assoluto su telefonini, smartphone e tablet. Ai tempi di Vivendi Games Mobile infatti vennero convertiti molti platform della serie, ma questo è il primo gioco sviluppato e pubblicato da King (quelli di Candy Crush, tanto per intenderci). Il gameplay è quello tipico dei run-and-jump. Ne abbiamo visti a centinaia con protagonisti più o meno noti, ma Crash Bandicoot è il protagonista perfetto per questo tipo di giochi, forse perché fin dagli esordi ha avuto a che fare con livelli "a corridoio" e salti spericolati. Il risultato di tale matrimonio è una giocabilità talmente immediata da rendere quasi fastidioso il tutorial a cui Coco Bandicoot vi sottoporrà all'inizio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) Uscito proprio in questi giorni su dispositivi iOS e Android,On The Run è la nuova avventura del popolare Bandicoot ma non rappresenta il suo esordio assoluto su telefonini, smartphone e tablet. Ai tempi di Vivendi Games Mobile infatti vennero convertiti molti platform della serie, ma questo è il primo gioco sviluppato e pubblicato da King (quelli di Candy Crush, tanto per intenderci). Il gameplay è quello tipico dei run-and-jump. Ne abbiamo visti a centinaia con protagonisti più o meno noti, maBandicoot è il protagonista perfetto per questo tipo di giochi, forse perché fin dagli esordi ha avuto a che fare con livelli "a corridoio" e salti spericolati. Il risultato di tale matrimonio è una giocabilità talmente immediata da rendere quasi fastidioso il tutorial a cui Coco Bandicoot vi sottoporrà all'inizio. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Il bandicoot salta e corre su dispositivi smart nella recensione di Crash On The Run! #CrashBandicoot - WordsItalian : Parola del giorno / Word of the day: Fracasso (smash / uproar) More info + pronunciation: - gansebloomchen : @genecell_ @_keb19 Kakaread rapud nako hsjsjd - Crashtefano : RT @CrashBZone: Crash on The Run: 33 milioni di installazioni in tutto il mondo! by @danyq94 #crashbandicoot -

Ultime Notizie dalla rete : Crash The 10 film che hanno vinto l'Oscar in maniera immeritata Al di là della qualità dei film, Crash non riuscì a entrare nell'immaginario collettivo come il ... Stiamo parlando di The Social Network , il film di David Fincher scritto da Aaron Sorkin, che si ...

Recensione Scarlet Hood and the Wicked Wood: una favola moderna Inoltre nel corso della nostra prova non siamo incappati quasi mai in bug o crash . Forse l'unica ... Conclusioni Leggendo la nostra recensione avrete sicuramente capito che Scarlet Hood and the Wicked ...

Crash On The Run - recensione Uscito proprio in questi giorni su dispositivi iOS e Android, Crash On The Run è la nuova avventura del popolare Bandicoot ma non rappresenta il suo esordio assoluto su telefonini, smartphone e tablet ...

Cupra Formentor Formentor 1.5 TSI DSG nuova a Brescia DEK:[4767289] -CUPRA Virtual Cockpit 10,25” -DAB (Digital Audio Broadcasting) -Full Link -Connectivity Box (Sistema di ricarica wireless per smartphone) - CUPRA Connect - Safety & Service - Accesso ...

Al di là della qualità dei film,non riuscì a entrare nell'immaginario collettivo come il ... Stiamo parlando diSocial Network , il film di David Fincher scritto da Aaron Sorkin, che si ...Inoltre nel corso della nostra prova non siamo incappati quasi mai in bug o. Forse l'unica ... Conclusioni Leggendo la nostra recensione avrete sicuramente capito che Scarlet Hood andWicked ...Uscito proprio in questi giorni su dispositivi iOS e Android, Crash On The Run è la nuova avventura del popolare Bandicoot ma non rappresenta il suo esordio assoluto su telefonini, smartphone e tablet ...DEK:[4767289] -CUPRA Virtual Cockpit 10,25” -DAB (Digital Audio Broadcasting) -Full Link -Connectivity Box (Sistema di ricarica wireless per smartphone) - CUPRA Connect - Safety & Service - Accesso ...