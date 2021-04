Covid-19, un altro decesso al “San Pio”: sono 88 i pazienti ricoverati (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un decesso per cause legate al Covid-19 all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Si tratta di una persona non residente nella provincia di Benevento. Attualmente sono 88 le persone ricoverate al “San Pio”, 74 sono sanniti e 14 di altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora unper cause legate al-19 all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Si tratta di una persona non residente nella provincia di Benevento. Attualmente88 le persone ricoverate al “San Pio”, 74sanniti e 14 di altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

