Col sabotaggio della centrale di Natanz Israele vuole affondare gli accordi con l’Iran sul nucleare

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 aprile 2021) A meno di una settimana da un altro attacco attribuito aha accusato lo Stato ebraico deldel sitodi, colpito ieri da un blackout. Un attacco cheha promesso di vendicare ma senza pregiudicare i colloqui in corso a Vienna per rilanciare l’accordo per ildel 2015, come invece auspica. Considerato uno dei siti più strategici e sicuri nel programmairaniano,è stato colpito domenica 11 aprile da un’esplosione che potrebbe fermare le attività nel sito per nove mesi, secondo quanto riportato dal New York Times. Solo il giorno precedente vi erano state inaugurate nuove centrifughe per l’arricchimento dell’uranio, come parte ...