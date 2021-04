(Di lunedì 12 aprile 2021)- L'ex tecnico del Sassuolo e dell' Empoli Christianha parlato a Radio Crc : " Deè un il tecnico italiano più bravo in circolazione però credo che non sia adatto alla piazza di ...

Advertising

sportli26181512 : Bucchi, frecciata a De Zerbi: 'Non è da Napoli, tifo Gattuso': L'ex Sassuolo: 'È un accentratore, farebbe al caso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bucchi frecciata

Corriere dello Sport.it

NAPOLI - L'ex tecnico del Sassuolo e dell' Empoli Christianha parlato a Radio Crc : " De Zerbi è un il tecnico italiano più bravo in circolazione però credo che non sia adatto alla piazza di Napoli: in azzurro spero nella riconferma di Gattuso . De ...