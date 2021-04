(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – L’hato un’per l’di CK Hutchison Network Italia (CKHNI) da parte di, tramiteItalia. L’operazione in esame – si legge nel Bollettino– “appare suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in tali mercati”.

DividendProfit : Antitrust avvia istruttoria su acquisizione Cellnex di CKHNI -

Teleborsa

