12 aprile: sono 60 i nuovi contagi da test molecolare (Di lunedì 12 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.244 tamponi molecolari sono stati rilevati 60 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,82%. sono inoltre 361 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 22 casi (6,09%). I decessi registrati sono 8, a cui si sommano 3 pregressi; i ricoveri nelle terapie sono 81 e quelli negli altri reparti 523. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.517, con la seguente suddivisione territoriale: 742 a Trieste, 1.870 a Udine, 647 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 82.266, i clinicamente guariti 4.721, mentre le persone in isolamento scendono a 10.383. Dall’inizio della pandemia ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.244 tamponi molecolaristati rilevati 60con una percentuale di positività del 4,82%.inoltre 361 irapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 22 casi (6,09%). I decessi registrati8, a cui si sommano 3 pregressi; i ricoveri nelle terapie81 e quelli negli altri reparti 523. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.517, con la seguente suddivisione territoriale: 742 a Trieste, 1.870 a Udine, 647 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti82.266, i clinicamente guariti 4.721, mentre le persone in isolamento scendono a 10.383. Dall’inizio della pandemia ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Aprile: Le cure monoclonali ci sono. Ma le Regioni non le usano - RaiUno : 'Mi stavi aspettando?' 'Sono 25 anni che ti sto aspettando...' #Lacompagniadelcigno2 STASERA 11 aprile alle 21.25 s… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La terapia degli anticorpi: somministrata a meno di duemila pazienti, ancora ferme ben 38 mila dosi… - Sedici7 : RT @itwasaallyellow: Ma poi scusa tu veramente vuoi far andare al cinema solo i vaccinati quando siamo ad Aprile e non sono nemmeno stati v… - dublinoIII : @Sino88645307 @antonio_bordin @robersperanza @evavola @LucaSucci @AndFranchini @jabbaTM @CesareOrtis @valy_s… -