Zingaretti: "Già in estate moriranno meno persone di Covid" (Di domenica 11 aprile 2021) “Grazie alla campagna di vaccinazione gia quest’estate moriranno molte meno persone”. Così Nicola Zingaretti, presidente regione Lazio a ’Mezz’ora in piu” su Rai3, parlando del Covid e della campagna vaccinale. “Grandi paesi come Gran Bretagna e Israele sono sulla strada di uscire da questa tragedia”, ha continuato il governatore. “Oggi il lazio fa 27mila vaccini al giorno. Se ci fossero più dosi potremmo triplicare le somministrazioni”, ha poi precisato. Sul vaccino russo Sputnik ha sostenuto: ”È ovvio che prima di tutto ci vuolel’approvazione dell’Ema e dell’Aifa. Ma se l’Europa e l’Italia dovessero valutare lo Sputnik come un vaccino utile, se Austria e Germania dovessero produrlo, io penso che, per salvare gli essere umani, dovremmo inoculare quei vaccini per salvare le vite. Se ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) “Grazie alla campagna di vaccinazione gia quest’molte”. Così Nicola, presidente regione Lazio a ’Mezz’ora in piu” su Rai3, parlando dele della campagna vaccinale. “Grandi paesi come Gran Bretagna e Israele sono sulla strada di uscire da questa tragedia”, ha continuato il governatore. “Oggi il lazio fa 27mila vaccini al giorno. Se ci fossero più dosi potremmo triplicare le somministrazioni”, ha poi precisato. Sul vaccino russo Sputnik ha sostenuto: ”È ovvio che prima di tutto ci vuolel’approvazione dell’Ema e dell’Aifa. Ma se l’Europa e l’Italia dovessero valutare lo Sputnik come un vaccino utile, se Austria e Germania dovessero produrlo, io penso che, per salvare gli essere umani, dovremmo inoculare quei vaccini per salvare le vite. Se ...

