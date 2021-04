Scuola a distanza, la prof e la benda per interrogare. Gli studenti: ora basta (Di lunedì 12 aprile 2021) Polemica a Verona. Quindicenne costretta a coprirsi gli occhi. Il preside valuta provvedimenti. “Mi sono sentita a disagio, come se mi stessero accusando di imbrogliare” Leggi su repubblica (Di lunedì 12 aprile 2021) Polemica a Verona. Quindicenne costretta a coprirsi gli occhi. Il preside valuta provvedimenti. “Mi sono sentita a disagio, come se mi stessero accusando di imbrogliare”

