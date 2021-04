Samp-Napoli 0-2 | pagelle I tentacoli di Osimhen | Quagliarella ci ha rubato le parole

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 aprile 2021) OSPINA. Guardavo il colombiano e i suoi rischiosi passaggi al calabro-teutonico, Ilaria, e allo stesso tempo invidiavo quei bei rilanci d’antan di Audero (sia lode al canuto Ranieri). Detto questo, Ospinik si nota per l’ennesimo scontro, stavolta con l’ex Manolo. Resta in campo epperò la suspense hitchcockiana prosegue: si accascia di nuovo, Meret è pronto per entrare ma lui rimane e lasegna pure, per fortuna Valeri annulla. Che ansia – 6 In quei pochi minuti trascorsi tra il gol e la decisione di Valeri di andare a rivedere al Var ho bestemmiato persino i santi colombiani, Fabrizio. Splendido il rinvio per Zielinski al 15’: il polacco la dà a Politano che, naturalmente, la controlla male e la perde – 6,5 DI LORENZO. E’ ritornato in condizione, non c’è dubbio. E a destra continua a essere più costante ed efficace di Na-Politano. Ma dietro a volte arranca – ...