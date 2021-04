Recupero di Cremonese Empoli (prepartita)

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 aprile 2021) Finalmente ci sarà ildi, match della trentunesima giornata di Serie B non disputata causa Covid. La gara si disputerà martedì 13 aprile alle ore 16,00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? Non c’è un attimo di tregua in questa stagione. Laha vinto la gara con il Pordenone con il risultato di 2-1. A decidere il delicato incontro sono state le reti di Emanuele Valeri e Luca Strizzolo. Una vittoria di rimonta per i lombardi, da quando è arrivato Pecchia la squadra si è completamente rianimata. Bravi i dirigenti a capire che era il momento di cambiare, complimenti a Pecchia per aver risollevato un gruppo in grave difficoltà. I grigiorossi sono imbattuti da cinque gare. L’si è riaffacciato al calcio giocato venerdì sera ...