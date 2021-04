Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, è tempo di presentazioni ufficiali (Di domenica 11 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, coppia nata tra le mura della casa del “Grande Fratello Vip” continua a vivere il loro amore a gonfie vele. Oggi l’influencer di origine iraniane sarà tra gli ospiti di “Domenica Live” a partire dalle 14:45 su Canale 5. Nel salotto di Barbara D’Urso interverrà in merito al commento di Awed sulla madre Fariba che in questi giorni ha scatenato le ire del web. Al termine dell’esperienza del “Grande Fratello Vip” che ha visto riunirsi Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli classificatosi secondo alle spalle di Tommaso Zorzi, l’influencer aveva dichiarato: È stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021), coppia nata tra le mura della casa del “Grande Fratello Vip” continua a vivere il loro amore a gonfie vele. Oggi l’influencer di origine iraniane sarà tra gli ospiti di “Domenica Live” a partire dalle 14:45 su Canale 5. Nel salotto di Barbara D’Urso interverrà in merito al commento di Awed sulla madre Fariba che in questi giorni ha scatenato le ire del web. Al termine dell’esperienza del “Grande Fratello Vip” che ha visto riunirsiconclassificatosi secondo alle spalle di Tommaso Zorzi, l’influencer aveva dichiarato: È stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta ...

