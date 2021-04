Ottantenne accoltellato in casa a Catania, un fermato (Di domenica 11 aprile 2021) La squadra mobile di Catania ha fermato una persona nell'ambito delle indagini sull'omicidio del pensionato Nunzio Nicotra, 80 anni, vedovo, il cui corpo con diverse coltellate era stato trovato il 7 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 11 aprile 2021) La squadra mobile dihauna persona nell'ambito delle indagini sull'omicidio del pensionato Nunzio Nicotra, 80 anni, vedovo, il cui corpo con diverse coltellate era stato trovato il 7 ...

Catania, 80enne accoltellato e ucciso in casa: fermato un uomo con il quale aveva litigato in strada Il corpo della vittima scoperto quattro giorni fa su segnalazione di un vicino. Un banale alterco tra conoscenti alla base dell’omicidio ...

