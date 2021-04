Juventus-Genoa | Perin insegue Buffon | il dato sulle parate

(Di domenica 11 aprile 2021) MattiaGianluigiin questo campionato di Serie A: ecco ilstatistico sui due portieri MattiaGianluigiin una particolare classifica di questo campionato di Serie A. Il secondo portiere della, tornato la scorsa stagione in bianconero dopo un anno al PSG, vanta la più alta percentuale diin questa Serie A con lo stratosfericodi 81,2%. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Alle sue spalle c’è proprio, sempre di proprietà della Juve, che ha totalizzato un 73,5% davvero notevole. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il secondo portiere della, tornato la scorsa stagione in bianconero dopo un anno al PSG, vanta la più alta percentuale di parate in ...Fischio d'inizio alle 15 , su Calciomercato.com la diretta di. FORMAZIONI UFFICIALI Juve (4 - 4 - 2) : Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, ...Dopo la sfida delle 12.30 tra Inter e Cagliari, sono tre le partite che si giocheranno alle 15. Si parte da Juventus-Genoa: i bianconeri vogliono proseguire nella corsa Champions e vogliono accorciare ...Si gioca nella giornata odierna la sfida tra le squadre di Juventus e Genoa, che è valevole per il campionato Italiano di Serie A. Cercano con forza la vittoria i locali, per cercare di iniziare ad ...