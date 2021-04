Dazn down, problema nella trasmissione di Inter-Cagliari: “Al lavoro per risolverlo” (Di domenica 11 aprile 2021) Inter e Cagliari sono in campo per la gara delle 12.30 valida per la 30esima giornata di Serie A, ma tantissimi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il messaggio di Dazn che recita: “Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti”. Sul web gli utenti continuano a lamentare difficoltà nella ricezione del segnale e protestano: “Mi raccomando, se l’anno prossimo fate così c’è da spararsi”. “Mi sa che ci divertiremo a seguire le partite via radio“, si legge in due commenti su Twitter. Il riferimento è al fatto che Dazn ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A per i prossimi tre anni. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021)sono in campo per la gara delle 12.30 valida per la 30esima giornata di Serie A, ma tantissimi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il messaggio diche recita: “Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se ilpersiste, contatta l’assistenza clienti”. Sul web gli utenti continuano a lamentare difficoltàricezione del segnale e protestano: “Mi raccomando, se l’anno prossimo fate così c’è da spararsi”. “Mi sa che ci divertiremo a seguire le partite via radio“, si legge in due commenti su Twitter. Il riferimento è al fatto cheha acquistato i diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A per i prossimi tre anni. Una ...

