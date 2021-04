Da dove nascono i sogni? (Di domenica 11 aprile 2021) Ragnar Kvam è uno dei più famosi velisti norvegesi. Di punto in bianco, dopo aver fatto il giornalista per il Dagbladet, ha deciso di mollare tutto e tornare a casa, in mare. Sì perchè alla domanda di rito, cosa significa per te il mare, la sua risposta è stata: il mare per me è casa. Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Ragnar Kvam è uno dei più famosi velisti norvegesi. Di punto in bianco, dopo aver fatto il giornalista per il Dagbladet, ha deciso di mollare tutto e tornare a casa, in mare. Sì perchè alla domanda di rito, cosa significa per te il mare, la sua risposta è stata: il mare per me è casa.

Advertising

SilviaTurzio : ?? Et però credo che molta #felicità sia agli homini che nascono dove si trovano i vini buoni. Leonardo Da Vinci. Co… - AlessioPisano : La geografia del genio. Dove e perché nascono i geni nella storia dell'umanità, dall'antica Grecia alla Silicon Va… - MarcoFanti15 : @Fono891 @raffaele_rubin0 @emmabonino @crocerossa Se vuole spiegarmi lei dove nascono le varianti di un virus, sono… - catenaaurea66 : @Giorgiofusi Ma se pure nascono non hanno dove manifestarsi. - Luca_Raciti : @ciclostile_csb Quanto meno, questa volta parlano anche di infrastrutture e comportamenti: 'fare in modo che i cond… -