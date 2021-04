Crisanti | “Grave tornare a scuola senza profilassi | contagi risaliranno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 aprile 2021) “Affermare che la riapertura delle scuole non causi un incremento dei casi è, diciamo, una baggianata”. Lo dice in un’intervista al ‘Messaggero’, Andrea, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia, secondo il quale riaprendo “le scuoleavere vaccinato come ha fatto il Regno Unito, ci prendiamo un grande rischio”, perché “dove si è riaperta la, immediatamente c’è stato un impatto sulla trasmissione del virus”. Per il virologo, nella riapertura delle scuole avremmo dovuto seguire l’esempio dell’Inghilterra “che per 4-5 mesi ha sì chiuso, ma ha vaccinato moltissime persone. Vaccinando molto, molto di più di quanto è stato fatto in Italia, allora potevi permetterti di ricominciare le lezioni”. Quanto al vaccino AstraZeneca, secondo ...