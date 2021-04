Cadono massi sulla provinciale tra Predore e Tavernola | strada chiusa

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 aprile 2021) Duedi grosse dimensioni si sono staccati dal fronte roccioso, hanno sfondato le protezioni e sono cadutiex469, tra i Comuni diBergamasca. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica 11 aprile. L’amministrazione diha subito lanciato un appello attraverso i propri canali social, invitando chi transita da quelle parti a prestare lama attenzione nella circolazione, da e per. Isono caduti nelle vicinanze della villa ex Stoppani, in territorio di. Sul posto stanno intervenendo i tecnici della Provincia e i carabinieri. Allertati anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Non si registrano ...