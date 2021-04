Basket Serie A1 2020, Cantù-Trento 75-76: cronaca e tabellino (Di domenica 11 aprile 2021) Trento sconfigge Cantù per 75-76 nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Finale thriller al Palasport Pianella dove i padroni di casa sono andati in vantaggio a 10 secondi dalla fine col (primo) centro di Leunen. Williams (28 con 12 su 22 dal campo) sbaglia il tiro della vittoria, ma per sua fortuna arriva Martin a ripulire tutto. Con soli tre secondi sul cronometro non è poi riuscito Gaines (21) a trovare la preghiera della vittoria. Vittoria fondamentale per l’Aquila in ottica playoff, sconfitta cocente in ottica retrocessione per Cantù, nonostante i 23 messi a segno da Smith: la squadra di Bucchi è sempre più ultima, impantanata a quota 14 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino CANTU’ – ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021)sconfiggeper 75-76 nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato diA1/2021. Finale thriller al Palasport Pianella dove i padroni di casa sono andati in vantaggio a 10 secondi dalla fine col (primo) centro di Leunen. Williams (28 con 12 su 22 dal campo) sbaglia il tiro della vittoria, ma per sua fortuna arriva Martin a ripulire tutto. Con soli tre secondi sul cronometro non è poi riuscito Gaines (21) a trovare la preghiera della vittoria. Vittoria fondamentale per l’Aquila in ottica playoff, sconfitta cocente in ottica retrocessione per, nonostante i 23 messi a segno da Smith: la squadra di Bucchi è sempre più ultima, impantanata a quota 14 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) ILCANTU’ – ...

