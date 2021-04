Basket, Serie A 2020-2021: la Reyer Venezia batte Brescia, Trento supera Cantù allo scadere con un canestro di Williams (Di domenica 11 aprile 2021) Sono tre le partite di Serie A Basket 2020-2021 che si sono tenute durante questo pomeriggio. La prima ha visto la UNAHOTELS Reggio Emilia surclassare l’Openjobmetis con un nettissimo 95-77. Gli emiliani hanno segnato più punti degli avversari in tutti e quattro i quarti e hanno messo in mostra un attacco efficiente e una difesa granitica. Il leggendario Petteri Koponen ha realizzato 26 punti, mentre Leonardo Candi ne ha segnati 20 e Filippo Baldi Rossi ne aggiunto 14 punti e 9 rimbalzi. Esulta anche la Reyer Venezia che batte la Germani Brescia con il risultato finale di 94-87. I lagunari avevano finito il secondo quarto sopra di quattordici punti, sul 60-46, e sembrava che dovessero archiviare la pratica in fretta. Nel terzo periodo, però, hanno ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Sono tre le partite diche si sono tenute durante questo pomeriggio. La prima ha visto la UNAHOTELS Reggio Emilia surclassare l’Openjobmetis con un nettissimo 95-77. Gli emiliani hanno segnato più punti degli avversari in tutti e quattro i quarti e hanno messo in mostra un attacco efficiente e una difesa granitica. Il leggendario Petteri Koponen ha realizzato 26 punti, mentre Leonardo Candi ne ha segnati 20 e Filippo Baldi Rossi ne aggiunto 14 punti e 9 rimbalzi. Esulta anche lachela Germanicon il risultato finale di 94-87. I lagunari avevano finito il secondo quarto sopra di quattordici punti, sul 60-46, e sembrava che dovessero archiviare la pratica in fretta. Nel terzo periodo, però, hanno ...

