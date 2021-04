“Auto a tutta velocità nel centro città”. Muore 16enne (Di domenica 11 aprile 2021) Alta velocità in pieno centro cittadino. L’Auto si scontra con altro veicolo e si ribalta: Muore un 16enne. La tragedia a Qualiano (Napoli). I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato – nella notte di sabato – un 19enne incensurato “per il reato di omicidio stradale”. L’Arma ricostruisce: “Il ragazzo, alla guida della sua Auto lanciata a folle velocità nel centro cittadino. A bordo tre amici. Aveva perso il controllo. L’Auto aveva impattato con altro veicolo che percorreva il medesimo tratto di strada. A seguito dell’urto, l’Auto dei ragazzi si è ribaltata. Uno degli occupanti, un 16enne, ha perso la vita per le lesioni riportate. Gli altri due giovani sono stati ritenuti guaribili in 30 ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 11 aprile 2021) Altain pienocittadino. L’si scontra con altro veicolo e si ribalta:un. La tragedia a Qualiano (Napoli). I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato – nella notte di sabato – un 19enne incensurato “per il reato di omicidio stradale”. L’Arma ricostruisce: “Il ragazzo, alla guida della sualanciata a follenelcittadino. A bordo tre amici. Aveva perso il controllo. L’aveva impattato con altro veicolo che percorreva il medesimo tratto di strada. A seguito dell’urto, l’dei ragazzi si è ribaltata. Uno degli occupanti, un, ha perso la vita per le lesioni riportate. Gli altri due giovani sono stati ritenuti guaribili in 30 ...

Advertising

ZZiliani : + + + + + ULTIMORA + + + + + IL 2-1 DELLA #JUVENTUS AL #NAPOLI RAFFORZA LA PANCHINA DI #PIRLO: CAROSELLI DI AUTO IN… - Roberto71885654 : @simonasiri La polizia è armata. Tutta. L'infrazione c'è, vieni fermato e ti multano se non combini qualche casino… - markus_auto : Taxi per il vaccino: FREE NOW estende la campagna per rimborsare le corse da e per i centri di vaccinazione Covid-1… - sofiabou01 : RT @AmaniGebri: Oggi inizia il mese sacro del digiuno dedicato alla preghiera,alla meditazione e all’auto disciplina per i credenti musulma… - isabellabella29 : RT @AmaniGebri: Oggi inizia il mese sacro del digiuno dedicato alla preghiera,alla meditazione e all’auto disciplina per i credenti musulma… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto tutta Aggressione a Bologna: presa a pugni e calci in pieno centro ... rendendo partecipe tutta la comunità. Così ha deciso di fare, di farsi sentire, di ricevere ... Ma le responsabili del 118 l'hanno rassicurata: purtroppo sono tantissime le donne che si auto accusano in ...

Lavori a elettrodotto, disagi in vista per chi viaggia in auto e treno Superstrada, nuova Lecco"Ballabio, linea ferroviaria Milano " Lecco, Adda e lago di Garlate off - limits per tre mesi. Per consentire ai tecnici di Terna di effettuare in tutta sicurezza per loro ma anche per gli automobilisti e i pendolari interventi di manutenzione all'elettrodotto ad alta tensione da 132mila volt tra Lecco e Bulciago sono previste interruzioni a ...

Anomalya, l’auto artigianale tutta italiana Virgilio Motori Guida al finanziamento auto: tutte le cose da sapere nella guida di automobile.it Per questo motivo automobile.it, piattaforma di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, ha realizzato una guida online ai finanziamenti auto, scaricabile gratuitamente. automobile.it ha ...

Android Auto, questo nuovo bug rischia di farti fare una figuraccia Ancora un nuovo bug per Android Auto, e questa volta il problema rischia di far fare una figuraccia a chi, casualmente, se ne ritrova vittima. Il sistema di infotainment di Google non sembra trovare p ...

... rendendo partecipela comunità. Così ha deciso di fare, di farsi sentire, di ricevere ... Ma le responsabili del 118 l'hanno rassicurata: purtroppo sono tantissime le donne che siaccusano in ...Superstrada, nuova Lecco"Ballabio, linea ferroviaria Milano " Lecco, Adda e lago di Garlate off - limits per tre mesi. Per consentire ai tecnici di Terna di effettuare insicurezza per loro ma anche per gli automobilisti e i pendolari interventi di manutenzione all'elettrodotto ad alta tensione da 132mila volt tra Lecco e Bulciago sono previste interruzioni a ...Per questo motivo automobile.it, piattaforma di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, ha realizzato una guida online ai finanziamenti auto, scaricabile gratuitamente. automobile.it ha ...Ancora un nuovo bug per Android Auto, e questa volta il problema rischia di far fare una figuraccia a chi, casualmente, se ne ritrova vittima. Il sistema di infotainment di Google non sembra trovare p ...