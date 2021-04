Walter Sabatini: “I Friedkin? Il silenzio è d’oro, ma fino a un certo punto. Iturbe? Feci un errore psichico” (Di sabato 10 aprile 2021) Il direttore tecnico del Bologna, Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista al Tribunale delle Romane, programma del canale Rete Oro, in cui ha parlato delle due squadre e dei suoi trascorsi alla Roma, in vista della sfida di domani: “Il Bologna è una buonissima squadra, sappiamo di giocare contro una squadra più forte ma noi daremo battaglia. Spero che i nostri giocatori si ricordino dei cinque gol incassati nella gara d’andata. La nuova proprietà dei Friedkin? Non mi convince perché non li ho sentiti parlare. Il silenzio è d’oro, ma non a Roma. Il nuovo proprietario della Roma dovrebbe confrontarsi con i tifosi”. Infine anche un ricordo in merito a Manuel Iturbe e sul motivo della sua mancata esplosione in giallorosso: “Ho detto che me lo sentivo che stavo facendo una cazz… C’era ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Il direttore tecnico del Bologna,ha rilasciato un’intervista al Tribunale delle Romane, programma del canale Rete Oro, in cui ha parlato delle due squadre e dei suoi trascorsi alla Roma, in vista della sfida di domani: “Il Bologna è una buonissima squadra, sappiamo di giocare contro una squadra più forte ma noi daremo battaglia. Spero che i nostri giocatori si ricordino dei cinque gol incassati nella gara d’andata. La nuova proprietà dei? Non mi convince perché non li ho sentiti parlare. Il, ma non a Roma. Il nuovo proprietario della Roma dovrebbe confrontarsi con i tifosi”. Infine anche un ricordo in merito a Manuele sul motivo della sua mancata esplosione in giallorosso: “Ho detto che me lo sentivo che stavo facendo una cazz… C’era ...

