Udinese-Torino 0-1 | gol di Belotti su rigore Spezia-Crotone 3-2

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilsembra prendere un buon passo e va a vincere in casa dell’. Alla ‘Dacia Arena’ finisce 1-0 per la squadra di Nicola l’anticipo serale della 30ma giornata di campionato. Balzo dei granata (in divisa da trasferta verde acqua) che raggiungendo 27 punti scavano un solco di 5 con il Cagliari terz’ultimo, a parità di partite giocate (sardi impegnati domenica in casa dell’Inter, mentre il Toro deve recuperare la gara dell’Olimpico con la Lazio). Per l’di Gotti, alla terza sconfitta di fila dopo quelle con Lazio e Atalanta, i punti in classifica restano 33, ma in una posizione tranquilla. Al 21’ grossa chance granata, ma Sanabria non arriva con la testa sul pallone tagliato di. Al 30’ è Becao a immolarsi sul tiro al volo di Rincon.Al 33’ pasticcio della difesa del Toro, Milinkovic-Savic scivola ...