Sorpresa per Apple Mac Mini M1: su Amazon, il prezzo scende ancora (Di sabato 10 aprile 2021) Da non credere. Amazon continua ad abbassare il prezzo del nuovo Apple Mac Mini con chip M1. Stavolta, il costo è più basso che mai. Offerta Amazon nuovo Mac Mini Gli amanti del Mac Mini possono far festa: questo potrebbe essere un weekend fantastico, forse perché è quello giusto per acquistare il nuovo Mini di Apple, dotato del superlativo processore di Cupertino, il chip M1. In questi mesi, dopo vari test, abbiamo avuto la conferma che si tratta del chip migliore sul mercato, proprio come aveva profetizzato Apple. Quindi, questo è il momento giusto per mettere mano al portafogli e cliccare su "Acquista Ora", perché Amazon propone l'Apple Mac Mini M1

