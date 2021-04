‘Se Non Ora Quando?’: “Bene ddl Zan, non tutto femminismo contro” (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Una legge che si attende da 25 anni contro i discorsi e i crimini d’odio contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e trans, che in questo disegno include – giustamente, a nostro parere – anche l’odio contro le donne, cioè la misoginia“. Lo scrive Laura Onofri, presidente di SeNonOraQuando? Torino, in relazione al ddl Zan approvato alla Camera e che sta per essere discusso al Senato. “Il femminismo italiano è ampio e plurale- si legge- con storie, linguaggi e pratiche diverse. Ha attraversato e indirizzato le nostre vite nel pubblico e nel privato. Come femministe viviamo e abitiamo luoghi differenti, lavoriamo, scriviamo libri, articoli e testi di legge, frequentiamo tribunali, ospedali, uffici e aziende, campi sportivi, aule scolastiche o universitarie, sindacati, associazioni e partiti politici, facciamo arte, cinema, teatro. E come femministe vogliamo intervenire nel dibattito apertosi ancora oggi dopo che il testo del ddl Zan è stato approvato alla Camera e sta per essere discusso al Senato. Vorremmo far sapere a voi e ai lettori che le posizioni di un gruppo di femministe non è sicuramente la posizione di tutto il femminismo italiano. Leggi su dire (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Una legge che si attende da 25 anni contro i discorsi e i crimini d’odio contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e trans, che in questo disegno include – giustamente, a nostro parere – anche l’odio contro le donne, cioè la misoginia“. Lo scrive Laura Onofri, presidente di SeNonOraQuando? Torino, in relazione al ddl Zan approvato alla Camera e che sta per essere discusso al Senato. “Il femminismo italiano è ampio e plurale- si legge- con storie, linguaggi e pratiche diverse. Ha attraversato e indirizzato le nostre vite nel pubblico e nel privato. Come femministe viviamo e abitiamo luoghi differenti, lavoriamo, scriviamo libri, articoli e testi di legge, frequentiamo tribunali, ospedali, uffici e aziende, campi sportivi, aule scolastiche o universitarie, sindacati, associazioni e partiti politici, facciamo arte, cinema, teatro. E come femministe vogliamo intervenire nel dibattito apertosi ancora oggi dopo che il testo del ddl Zan è stato approvato alla Camera e sta per essere discusso al Senato. Vorremmo far sapere a voi e ai lettori che le posizioni di un gruppo di femministe non è sicuramente la posizione di tutto il femminismo italiano.

