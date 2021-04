Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: è una bella Italia, ma l’Inghilterra è troppo forte e alla fine dilaga (Di sabato 10 aprile 2021) Un esordio positivo, nonostante il punteggio, per le azzurre di Andrea Di Giandomenico nel Sei Nazioni 2021 femminile. Vince l’Inghilterra, ma l’Italia può recriminare su due mete regalate in un primo tempo dove le azzurre hanno giocato meglio delle campionesse in carica, giocando un match molto equilibrato fino a mezz’ora dalla fine, quando il gap si fa pesante. Buon avvio dell’Italia che gestisce il possesso e prova a guadagnare terreno. Quando le azzurre perdono il possesso riescono a difendere bene, con le inglesi che faticano a imporre il loro gioco. Prova ad aumentare il ritmo l’Inghilterra, guadagna un paio di punizioni che la portano vicino ai 22 azzurri. Ma resistono le ragazze di Di Giandomenico che, anzi, conquistano l’ovale ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Un esordio positivo, nonostante il punteggio, per le azzurre di Andrea Di Giandomenico nel Sei. Vince, ma l’può recriminare su due mete regalate in un primo tempo dove le azzurre hanno giocato meglio delle campionesse in carica, giocando un match molto equilibrato fino a mezz’ora d, quando il gap si fa pesante. Buon avvio dell’che gestisce il possesso e prova a guadagnare terreno. Quando le azzurre perdono il possesso riescono a difendere bene, con le inglesi che faticano a imporre il loro gioco. Prova ad aumentare il ritmo, guadagna un paio di punizioni che la portano vicino ai 22 azzurri. Ma resistono le ragazze di Di Giandomenico che, anzi, conquistano l’ovale ...

