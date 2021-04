Quando riaprono sale giochi, scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio (Di sabato 10 aprile 2021) “Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne le sale scommesse, sale giochi e slot in Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6 aprile con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD aprile, LA DECISIONE DI DRAGHI Quando riaprono sale scommesse E slot? Quando riaprono sale ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

