Pizzeria chiusa per mafia, di nuovo (Di sabato 10 aprile 2021) di Daniele De Salvo La pizza era servita dalle nipoti del boss della 'ndrangheta condannato "al fine pena mai" col 41 bis. Per questo la Pizzeria "Beatles" di Galbiate è stata chiusa. Il locale era ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) di Daniele De Salvo La pizza era servita dalle nipoti del boss della 'ndrangheta condannato "al fine pena mai" col 41 bis. Per questo la"Beatles" di Galbiate è stata. Il locale era ...

siwel44it : RT @VittorioCocive1: Galbiate, chiusa per la seconda volta la pizzeria 'Beatles': 'Legami con la 'ndrangheta' - VittorioCocive1 : Galbiate, chiusa per la seconda volta la pizzeria 'Beatles': 'Legami con la 'ndrangheta' - zazoomblog : Ndrangheta chiusa la pizzeria di famiglia: la proprietaria è nipote del boss

Ultime Notizie dalla rete : Pizzeria chiusa Pizzeria chiusa per mafia, di nuovo di Daniele De Salvo La pizza era servita dalle nipoti del boss della 'ndrangheta condannato "al fine pena mai" col 41 bis. Per questo la pizzeria "Beatles" di Galbiate è stata chiusa. Il locale era già stato chiuso la scorsa estate per lo stesso motivo, salvo poi essere riaperto con una "operazione di cosmesi societaria", spiegano ...

'Legami con la criminalità organizzata': la scure del Prefetto colpisce ancora la 'Beatles'. Chiusa di nuovo la pizzeria Il provvedimento interdittivo emesso colpisce l'impresa individuale Alcaro Vanessa, subentrata nella conduzione della 'Pizzeria Beatles' di Galbiate, gestita in precedenza dalla società Luce Srls e ...

