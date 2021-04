Parma-Milan, Crudeli soffre ma trionfa 3-1: la sua gioia alle reti di Rebic, Kessié e Leao (VIDEO) (Di sabato 10 aprile 2021) Tiziano Crudeli ha commentato Parma-Milan, sfida valida per la trentesima giornata della Serie A 2020/2021 e terminata 1-2. Una partita tutto sommato tranquilla per i rossoneri, forti di un solido vantaggio in seguito alle reti di Rebic e Kessié. Partita che rimane tranquilla, tuttavia, solo fino al minuto 60: Zlatan Ibrahimovic si fa espellere per qualche parola di troppo rivolta a Maresca. La mezz’ora finale è di pura sofferenza per i rossoneri, rintanati nella propria area dalla squadra crociata. Il forcing dei padroni di casa non consegue tuttavia alcun effetto, fatta eccezione della rete di Gagliolo: anzi, arriva la rete di Leao proprio all’ultimo secondo in situazione di contropiede. Tre punti preziosissimi per il Milan in ottica ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Tizianoha commentato, sfida valida per la trentesima giornata della Serie A 2020/2021 e terminata 1-2. Una partita tutto sommato tranquilla per i rossoneri, forti di un solido vantaggio in seguitodi. Partita che rimane tranquilla, tuttavia, solo fino al minuto 60: Zlatan Ibrahimovic si fa espellere per qualche parola di troppo rivolta a Maresca. La mezz’ora finale è di pura sofferenza per i rossoneri, rintanati nella propria area dalla squadra crociata. Il forcing dei padroni di casa non consegue tuttavia alcun effetto, fatta eccezione della rete di Gagliolo: anzi, arriva la rete diproprio all’ultimo secondo in situazione di contropiede. Tre punti preziosissimi per ilin ottica ...

