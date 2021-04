Lutto nel calcio, è morto Ciccio Marrone a causa del Covid: aveva 29 anni, era lo speaker del Bitonto (Di sabato 10 aprile 2021) Un’altra vittima nel mondo del calcio a causa del Covid-19. Il Bitonto calcio piange la morte di Ciccio Marrone, speaker del club: aveva appena 29 anni. L’uomo era ricoverato presso l’ospedale di Bari, la situazione è precipitata in pochi giorni. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia, degli amici e di tutti i parenti, ma anche per la squadra che sta disputando il campionato di Serie D. Non sarà facile tornare in campo dopo questa bruttissima notizia. Il comunicato del Bitonto La conferma della tragedia è arrivata direttamente dal Bitonto calcio, attraverso un comunicato ufficiale: “ciao Ciccio – si legge nel post ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021) Un’altra vittima nel mondo deldel-19. Ilpiange la morte didel club:appena 29. L’uomo era ricoverato presso l’ospedale di Bari, la situazione è precipitata in pochi giorni. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia, degli amici e di tutti i parenti, ma anche per la squadra che sta disputando il campionato di Serie D. Non sarà facile tornare in campo dopo questa bruttissima notizia. Il comunicato delLa conferma della tragedia è arrivata direttamente dal, attraverso un comunicato ufficiale: “ciao– si legge nel post ...

