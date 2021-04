LIVE Vettori-Holland, MMA in DIRETTA: netta vittoria ai punti. “Ora voglio Adesanya!” (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riguarda Marvin Vettori-Kevin Holland on demand su DAZN 0.09 Grazie per averci seguito e buonanotte. Un saluto sportivo 0.07 Grazie a Marvin Vettori l’Italia continua a sognare di vincere per la prima volta nella storia un titolo mondiale nella promotion della UFC. Non a caso il soprannome del trentino è “The Italian Dream”. Vedremo se Israel Adesanya raccoglierà finalmente il guanto di sfida. 0.05 L’intervista con cui Marvin Vettori ha lanciato la sfida ad Adesanya. “I want Adesanya next.” Hard to deny @MarvinVettori much longer after that performance! #UFCVegas23 pic.twitter.com/kSaOnRTXii — UFC Europe (@UFCEurope) April 10, 2021 0.04 Grande sportività da parte di Kevin Holland, che a fine match si è ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARiguarda Marvin-Kevinon demand su DAZN 0.09 Grazie per averci seguito e buonanotte. Un saluto sportivo 0.07 Grazie a Marvinl’Italia continua a sognare di vincere per la prima volta nella storia un titolo mondiale nella promotion della UFC. Non a caso il soprannome del trentino è “The Italian Dream”. Vedremo se Israel Adesanya raccoglierà finalmente il guanto di sfida. 0.05 L’intervista con cui Marvinha lanciato la sfida ad Adesanya. “I want Adesanya next.” Hard to deny @Marvinmuch longer after that performance! #UFCVegas23 pic.twitter.com/kSaOnRTXii — UFC Europe (@UFCEurope) April 10, 2021 0.04 Grande sportività da parte di Kevin, che a fine match si è ...

DAZN_IT : È il grande momento ?? The Italian Dream fa il suo ingresso nell'ottagono: Vettori ?? Holland LIVE su #DAZN ??… - Diffidato_ : RT @DAZN_IT: È il grande momento ?? The Italian Dream fa il suo ingresso nell'ottagono: Vettori ?? Holland LIVE su #DAZN ?? - HollywoodHittrz : Vettori by decision -130 live - meglio_pele : RT @DAZN_IT: È il grande momento ?? The Italian Dream fa il suo ingresso nell'ottagono: Vettori ?? Holland LIVE su #DAZN ?? - Fra_Valente_cek : RT @DAZN_IT: È il grande momento ?? The Italian Dream fa il suo ingresso nell'ottagono: Vettori ?? Holland LIVE su #DAZN ?? -