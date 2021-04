LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: giornata di semifinali per l’Italia, rischio pioggia (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata – La cronaca delle batterie – La cronaca dei ripescaggi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare degli Europei senior di Canottaggio e paraCanottaggio 2021. A Varese, in Italia, si gareggia, come deciso in precedenza, fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Oggi saranno in acqua 13 imbarcazioni azzurre, 12 delle quali proveranno a raggiungere le 7 che ieri hanno già staccato il biglietto per le Finali A di domani, mentre un equipaggio italiano oggi disputerà la Finale C per il 13° posto chiudendo anzitempo la propria rassegna continentale. Si proseguirà oggi, sabato 10 aprile, con le ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della– La cronaca delle batterie – La cronaca dei ripescaggi Buongiorno e bentrovati allatestuale della secondadi gare deglisenior die para. A Varese, in Italia, si gareggia, come deciso in precedenza, fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Oggi saranno in acqua 13 imbarcazioni azzurre, 12 delle quali proveranno a raggiungere le 7 che ieri hanno già staccato il biglietto per le Finali A di domani, mentre un equipaggio italiano oggi disputerà la Finale C per il 13° posto chiudendo anzitempo la propria rassegna continentale. Si proseguirà oggi, sabato 10 aprile, con le ...

