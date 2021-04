Advertising

BrunoMaggi : RT @Moonlightshad1: Trent'anni fa la strage sulla #MobyPrince. La più grave tragedia della Marina mercantile italiana dal dopoguerra in poi… - Antonio15105158 : RT @Moonlightshad1: Trent'anni fa la strage sulla #MobyPrince. La più grave tragedia della Marina mercantile italiana dal dopoguerra in poi… - RomaCorsica : RT @ilpost: La strage della Moby Prince, 30 anni fa - Moonlightshad1 : Trent'anni fa la strage sulla #MobyPrince. La più grave tragedia della Marina mercantile italiana dal dopoguerra in… - babetta123 : RT @CesareSacchetti: ...che a Bergamo è stato il virus ad uccidere e chi non ha saputo gestire la 'pandemia'. Questa inchiesta serve a tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : strage della

Nicola Gratteri fa ammenda: non scriverebbe più la prefazione del libro "di Stato: le verità nascosteCovid - 19 ", firmato dal suo collega magistrato Angelo Giorgianni e dal dottor Pasquale Bacco, negazionista, in passato candidato per liste di estrema destra.... in particolarerabbia per la quale i randagi non sono ovviamente vaccinati. La strategia ... Cosa possiamo fare per fermare laL'Oipa chiede di copiare il testo dell'appello al primo ...AGI - Strage di ciclisti sulle strade italiane ... e anche per questa utenza debole permangono gravissimi comportamenti come quello della pirateria stradale". Da inizio anno sono ben 6 gli episodi con ...Una strage tra l’altro molto crudele considerando che i cani ... c’è anche da affrontare un altro problema, quello della popolazione che ha paura dei cani in quanto portatori di malattie, in ...