Isola dei Famosi | Gilles Rocca contro Brando Giorgi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 10 aprile 2021)sembra ormai aver rotto ogni tipo di rapporto con il resto dei naufraghi dell’Dei. I concorrenti hanno accettato la decisione dell’ex modello di allontanarsi dal gruppo, manelle ultime ore è esploso. Il motivo per il qualese la sarebbe presa consarebbe stato dettato dal fatto che quest’ultimo, non si sarebbe neppure alzato per salutare Beppe Braida, che nella giornata di ieri si è visto costretto al ritiro a causa di seri problemi familiari.Dei, Beppe Braida si ritira Nel daytime di venerdì 9 aprile 2021, il pubblico del reality show condotto da Ilary Blasi ha assistito ad un diverbio molto accesso tra...