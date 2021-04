Isola dei Famosi 2021, il naufrago lascia improvvisamente il gioco (Di sabato 10 aprile 2021) È stata del tutto inaspettata la partenza di Beppe Braida dall’Isola dei Famosi, avvenuta in tutta fretta dopo aver ricevuto una grave notizia dall’Italia. Ecco che cosa è successo. Beppe Braida ha deciso di abbandonare l'”Isola dei Famosi”, sulla quale si trovava da quasi un mese, a seguito di una grave comunicazione ricevuta che lo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 10 aprile 2021) È stata del tutto inaspettata la partenza di Beppe Braida dall’dei, avvenuta in tutta fretta dopo aver ricevuto una grave notizia dall’Italia. Ecco che cosa è successo. Beppe Braida ha deciso di abbandonare l'”dei”, sulla quale si trovava da quasi un mese, a seguito di una grave comunicazione ricevuta che lo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - SollazzoRosa : @lorepregliasco La mia isola del cuore: Procida??. Il mare e le passeggiate in solitaria sapendo che non sei mai so… - nida_sandha : RT @PAngelogitto: La bellezza dei paesaggi dell'isola di #Lipari. --------------------------------------------------- The beauty of the lan… - listeeenn : Spero che si finisca con questa storia della sovraesposizione. Tutto quello che sta facendo riguarda l’isola dei fa… -