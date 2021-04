Il pm chiede il non luogo a procedere per Salvini sul caso Gregoretti: 'Non fu sequestro di persona' (Di sabato 10 aprile 2021) Un caso che fa discutere ormai da quasi due anni. A quell'epoca Salvini era ministro dell'Interno ed impedì per più di tre giorni lo sbarco di 116 persone tratte in salvo nel Mediterraneo sulla nave ... Leggi su globalist (Di sabato 10 aprile 2021) Unche fa discutere ormai da quasi due anni. A quell'epocaera ministro dell'Interno ed impedì per più di tre giorni lo sbarco di 116 persone tratte in salvo nel Mediterraneo sulla nave ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il caso della nave Gregoretti: la procura di Catania chiede il non luogo a procedere per Matteo Salvini #ANSA - HuffPostItalia : Gregoretti: 'non ci fu sequestro di persona'. Il Pm di Catania chiede il non luogo a procedere per Salvini - repubblica : ?? Nave Gregoretti, al processo il pm chiede il non luogo a procedere per Salvini: 'In linea col governo, non violat… - razorblack66 : RT @AngeloCiocca: ?? ULTIM’ORA ++ #MIGRANTI, CASO #GREGORETTI: 'NON CI FU SEQUESTRO DI PERSONA'. PM DI #CATANIA CHIEDE IL NON LUOGO A PROCED… - RenzoCianchetti : RT @RItalia_N: Caso Gregoretti, il pm chiede l’archiviazione per Salvini: “Non c’è stato alcun sequestro di persona”: -