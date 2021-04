Emilio Fede grave, ricovero d’urgenza in ospedale (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano: le sue condizioni di salute sono critiche. Emilio Fede trasferito d’urgenza al San Raffaele di Milano: condizioni critiche su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex direttore del Tg4è stato ricoveratoall’San Raffaele di Milano: le sue condizioni di salute sono critiche.trasferitoal San Raffaele di Milano: condizioni critiche su Notizie.it.

