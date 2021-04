Daniele Potenzoni, un 'camion vela' e una maxi ricompensa per ritrovarlo (Di sabato 10 aprile 2021) Gigantografie dello scomparso e ventimila euro di ricompensa a chi fornisce notizie utili a ritrovare Daniele Potenzoni . Un camion vela messo a disposizione della famiglia, a titolo gratuito da ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) Gigantografie dello scomparso e ventimila euro dia chi fornisce notizie utili a ritrovare. Unmesso a disposizione della famiglia, a titolo gratuito da ...

