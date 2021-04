Da modella a infermiera nei reparti Covid | la storia di Elisa | “Mi sono offerta volontaria”

Leggi su ck12

(Di sabato 10 aprile 2021)Bruno, 25 anni, ha lasciato la carriera avviata nella moda per diventarenei. (Instagram)Bruno, 25enne di Marlia, in provincia di Lucca, ha abbandonato la carriera di successo daper diventare un’. Laureata all’Università di Infermieristica di Pisa, con una specialistica per diventare “Infermiere di famiglia e di comunità”,ha incominciato sin da subito a lavorare negli ospedali. Inizialmente l’avevano inserita in un reparto di Cardiochirurgia pediatrica, ma con il peggioramento della situazione pandemica in Italia, ha deciso di offrirsinei. Leggi anche ->, muore a 29 anni ...