Covid | De Rossi | “Ho avuto paura | ho una polmonite e non potevo curarla a casa”

Advertising

Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - Corriere : L’audio di De Rossi dallo Spallanzani: «Ho la polmonite da Covid, era meglio non averla» - MrRenato70 : RT @CesareSacchetti: Ecco De Rossi, un altro testimonial del Covid.Questo virus è così 'letale' che tutti i vip presumibilmente 'positivi'… - solagimma : RT @CesareSacchetti: Ecco De Rossi, un altro testimonial del Covid.Questo virus è così 'letale' che tutti i vip presumibilmente 'positivi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rossi

In [?] L'articolo Daniele Dericoverato per, parla il professor Vaia: come sta adesso è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it . Condividi: Twitter Facebook Like this:...... sua moglie in ospedale per: come sta adesso Curarsi a casa con cortisone ed eparina, come ... Oltre alla moglie di Simone Inzaghi, al momento anche Daniele Deè ricoverato allo Spallanzani .I dati sul Covid nelle Marche sono stabili e anzi si intravedono segnali ... Il Consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, era intervenuto nelle settimane scorse in merito all'apposizione ...Il tecnico della Juve parla dell'argentino, in casa Inter vietato parlare di scudetto. Fonseca guarda al presente. Le prime parole dell'ex giocatore ricoverato per Covid ...