Caso Gregoretti, il pm chiede il non luogo a procedere per Salvini (Di sabato 10 aprile 2021) Il pm ha chiesto il non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso della nave Gregoretti, risalente all'estate 2019, per il quale il leader della Lega è accusato di sequestro di persona. "Ritengo che la condotta dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini non integri gli estremi del reato di sequestro di persona e per questa ragione si ribadisce la richiesta di non luogo a procedere", ha detto il magistrato Andrea Bonomo, formalizzando così la richiesta di non luogo a procedere al Gup Nunzio Sarpietro. "Non si può parlare di sequestro di persona – dice Bonomo – Il governo condivideva le valutazioni dell'ex ministro dell'Interno Salvini e condivideva la sua linea politica, che era ...

